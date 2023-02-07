В Міністерстві охорони здоров'я уточнили поточну ситуацію з коронавірусом в Україні. Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

24 січня в Україні зареєстрували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу Омікрон XBB.1.5, який ще називають «Кракен». Цей підвид нині активно циркулює в Європі та США.

«Особливість його полягає в тому, що він дуже швидко поширюється, швидше ніж "Омікрон" звичайний, але немає вірогідних відомостей про те, що він може бути більш небезпечний», – розповідає лікар.

Коронавірусна хвороба в Україні досі існує. Щотижня з ковідом госпіталізують близько 2500 пацієнтів. За словами головного санлікаря, нині зайняті 5-7% ліжок, які були виділені для протидії Covid-19.

«Також продовжують реєструвати летальні випадки. 80% з них – це пацієнти, віком 60+. Майже всі не вакциновані», – каже Кузін.

Станом на початок лютого, в медзакладах України достатньо засобів для діагностики. Водночас показники діагностування впали в рази. Зокрема через зняття карантинних обмежень.

«Це спонукає до того, що люди звертаються до лікаря в крайній необхідності, коли почуваються дуже погано», – розповідає Ігор Кузін.

Нагадаємо, що 24 січня в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу «Омікрон» XBB.1.5 або «Кракен».

Як наголосили у МОЗ, за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Кракен» не має специфічних мутацій, які б могли робити його небезпечнішим за інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, цей найефективніше ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

ВООЗ заявляла, що цей підвид штаму «Омікрон» може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року у 38 країнах виявили 5288 випадків коронавірусу, викликаних «Кракеном». Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).