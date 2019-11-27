24-річного депутата УКРОПу підозрюють в організації наркокартелю на Львівщині

Депутат Лопатинської ОТГ Сергій Феденишин

В організації масштабної схеми із розповсюдження важких синтетичних наркотиків по всій Україні та за кордон підозрюють 24-річного депутата Лопатинської ОТГ на Львівщині, представника партії УКРОП Сергія Феденишина, який очолює комісію сільської ради з питань освіти, культури і спорту. У вівторок, 26 листопада, суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У середу, 27 листопада, прокурорка Львівської області Ірина Діденко та начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Львівській області України Роман Рибіцький розповіли подробиці справи.

Як повідомила Ірина Діденко, на сьогодні підозри оголошені усім 19 затриманим. Двом організаторам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою по 20,7 млн грн застави кожному, ще п’яти фігурантам – по 15 млн грн. Щодо інших суд ще обирає запобіжні заходи. До діяльності схеми причетні два екс-поліцейські. Зі слів Діденко, діяльність схеми документували упродовж семи місяців, а розпочала діяльність вона ще близько пів року до того.

Роман Рибіцький зазначив, що схема охоплювала шість областей України та вийшла на міжнародний обіг. Дві нарколабораторії діяли на теренах Львівської області та одна – у Черкаській. Наркотики продавали через інтернет, застосовували закладки та пересилали «Новою поштою». Наразі правоохоронці затримали 19 осіб. Правоохоронці припускають, що затриманих буде набагато більше.

Поліція і прокуратура не повідомляє прізвищ затриманих, але із власних джерел у слідстві ZAXID.NET стало відомо, що йдеться саме про 24-річного депутата Лопатинської ОТГ, представника партії УКРОП Сергія Феденишина.

Згодом УКРОП Львівщини підтвердив, що за підозрою у причетності до організації схеми торгівлі наркотиками підозрюють їхнього партійця Сергія Феденишина. «Хочемо наголосити, що «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» категорично засуджує будь-які злочини, пов’язані зі зберіганням, виробництвом чи збутом наркотиків. Саме тому, сьогодні ми виключаємо Сергія Феденишина з лав УКРОПу», - йдеться у заяві партії.

Як повідомляв ZAXID.NET, фігурантів справи затримали у вівторок, 26 листопада. Одним із двох затриманих керівників злочинної організації є депутат ОТГ – 1995 року народження, його спільник – 1994 року народження, обоє мешканці Львівщини.

Злочинна організація розповсюджувала такі небезпечні психотропні речовини як амфетамін, метадон, UR-144 та PVP, МДМА та кокаїн. На даний час вже проведено понад 90 обшуків, затримано двох керівників та 17 учасників.