В Угорщині засудили на 25 років контрабандистів, через яких загинув 71 мігрант

Угорський суд засудив до 25 років чотирьох контрабандистів, з вини яких у 2015 році загинув 71 мігрант. Усі вони задихнулися у вантажівці, яку злочинці потім кинули на дорозі в Австрії. Про це повідомляє Reuters.

Тіла 59 чоловіків, восьми жінок і чотирьох дітей із Сирії, Іраку та Афганістану було знайдено всередині покинутої вантажівки в Австрії 26 серпня 2015 року.

В їхній смерті визнали винними трьох уродженців Болгарії і одного афганця. Ще декількох людей з-поміж контрабандистів (усього їх було 11) також засуджено до в'язниці за незаконне перевезення людей через кордон. Усього вони встигли перевезти в Австрію і Німеччину більш ніж тисячу осіб.

На суді були представлені телефонні переговори лідера групи, який говорить про мігрантів: «Нехай вмирають усередині, це наказ. Якщо помруть, нехай викине їх у лісі в Німеччині». В результаті водій, який чув, як умирають люди, просто кинув вантажівку на дорозі.

Прокуратура Угорщини вимагала довічного терміну для підсудних.