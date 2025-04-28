Маркетплейс містить чутливу інформацію для авторизованих військовослужбовців

В Україні запустили маркетплейс новітніх технологій для військовослужбовців Brave1 Market. Про це у неділю, 28 квітня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Платформа працюватиме як інтернет-магазин — на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів — інновації», – пояснив міністр.

За словами Федорова, за допомогою маркетплейса підрозділи Сил оборони зможуть самостійно обирати необхідну техніку, яку хочуть застосовувати, та закуповуватимуть її за кошти своїх військових частин. На момент запуску Brave1 Market представлені понад тисяча одиниць різного озброєння, зокрема:

безпілотники

наземні роботи

системи РЕБ та РЕР

комплектуючі, а також засоби на основі штучного інтелекту

програмне забезпечення

боєприпаси

Міністр повідомив, що наразі доступ до інформації обмежений, оскільки триває пошук виробників та розробок із залучення військовослужбовців.

«Маркетплейс значно спростить взаємодію між розробниками та військовими. Захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду», – повідомив Федоров.

З міркувань безпеки зареєструватися на маркетплейсі можна буде через застосунок державних послуг «Дія». Верифіковані у системі «Дельта» військові зможуть отримати особливо чутливу інформацію із закритого каталогу.