В Україні успішно випробували некеровану авіаційну ракету «Оскол»

Під час випробування, з вертольота типу Мі-8, відстріляли майже триста ракет РС-80 «Оскол»

Українські військові успішно випробували дослідні зразки некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм «Оскол».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив оператор Військового телебачення України Олександр Штупун. Він розповів, що під час випробування, з вертольота типу Мі-8 відстріляли майже триста ракет РС-80 «Оскол».

Конструктори наголосили, що виріб РС-80 «Оскол» є повністю вітчизняною розробкою з комплектуючими українського виробництва. У підсумку, під час триденних випробувань були підтверджені основні тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет і можливість застосування цього виду озброєння з вертольотів типу Мі-8.