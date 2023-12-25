В Україні 8193 церков Московського патріархату

Від початку повномасштабного вторгнення 589 українських церков залишили Московський патріархат та перейшли до Православної церкви України. Найбільше церков МП залишається на Донеччині – 683 та Вінничині – 534. Про це повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот» у понеділок, 25 грудня.

589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше релігійних громад, які змінили свій патріархат на Київщині – 138, Хмельниччині – 125 та Вінниччині – 67.

Втім, 8193 церкви Московського Патріархату продовжують працювати в країні. 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, досі не вказали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі.

«Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення. У 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР», – йдеться у повідомленні.

Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, на Донеччині – 683. Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині – 534. До антирейтингу також потрапили Дніпропетровщина, там налічують 527 церков Московського патріархату.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення в Україні набули чинності зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату.

19 жовтня, депутат Ярослав Железняк повідомив, що депутати Верховної Ради проголосували у першому читанні за заборону релігійних установ та організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема, йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату.