З 1 січня 2025 року Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків частини біометричних документів. Через це зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні, повідомили в Державній міграційній службі.

Як змінилися ціни:

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – 558 грн (було 504 грн);

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – 928 грн (було 874 грн).

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів – 1042 грн (було 958 грн).

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1682 грн (було 1598 грн).

посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн (було 1151 грн).

посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн (було 1022 грн).

Перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безкоштовним. Ті, хто оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають документи за старою ціною. Якщо ж ви оплатили вже адмінпослугу, проте заяву для оформлення документів до 31 грудня не подали, доведеться доплатити за новими цінами.