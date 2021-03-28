Для відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей будуть залучені чотири джерела фінансування, а кінцевою метою є створення «поясу успішності» на Донбасі. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу «Дом».

Міністр повідомив, що на ліквідацію наслідків російської агресії на Донбасі необхідно 21 млрд доларів. Ці розрахунки базуються на дослідженні Віденського міжнародного інституту економіки.

Уряд розглядає чотири джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна: власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції.

Залучати інвесторів будуть для реалізації головної ідеї – створити «пояс успішності» на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей.

«Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі. Може. І робить. Але: якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть», – заявив Резніков.

За словами міністра, завдання уряду – створити умови, які залучать інвесторів.

Зокрема, він підкреслив, що інвестиції повинні бути застраховані від військових і політичних ризиків. У зв'язку з цим є ідея створення страхового фонду, який буде наповнюватися як із державних грошей, так і з грошей західних донорів.

За словами віце-прем'єра, ставка буде робитися на малий та середній бізнес.

Спочатку ідею зі створення «поясу успішності» втілюватимуть на підконтрольній Україні частини Донецької та Луганської областей. А після повернення до складу України тимчасово окупованих територій, проєкт реалізують і на решті частині Донбасу.

Резніков додав, що уряд вже затвердив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, і на її підставі зараз формується стратегія, «і фіналом буде пакет законопроектів в парламенті».