Ремонт вул. Карпатської України обійдеться місту у понад 80 млн грн

З п’ятниці, 12 вересня, в Ужгороді перекриють праву смугу вулиці Карпатської України (колишня назва – Юрія Гагаріна). Обмеження діятимуть на час ремонту ділянки від вул. Олександра Блеста (Краснодонців) до вул. Максима Польового (Кошового).

Як повідомили в Ужгородській міській раді, роботи розпочнуть о 20.00.

«У напрямку заїзду в місто буде перекрито праву смугу – рух здійснюватиметься лівою смугою в обох напрямках. Просимо водіїв бути уважними та дотримуватися встановлених дорожніх знаків і тимчасових обмежувачів руху», – зазначили в мерії.

Схема перекриття вул. Карпатської України

Нагадаємо, Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради уклав договір на капітальний ремонт вул. Карпатської України з компанією «Будінвестальянс». Роботи, загальною вартістю 83,5 млн грн, мають завершити до кінця 2026 року. На Карпатської України заасфальтують дорогу, викладуть тротуари фем-плиткою та облаштують автобусні зупинки.