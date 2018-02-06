Верховна Рада частково скасувала нотаріальне посвідчення статутів релігійних організацій

Також ВРУ планує скасувати вимогу нотаріального посвідчення протоколів загальних зборів релігійних організацій

Верховна Рада ухвалила поправки, які скасовують вимогу нотаріального посвідчення підписів на статутах релігійних організацій та передавальних актах (у разі їх злиття, приєднання, перетворення), повідомляє «Інститут релігійної свободи».

Такі зміни передбачені прикінцевими положеннями Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (законопроект № 4666), який набуде чинності 17 червня 2018 року.

Водночас, невдовзі очікується подальший розгляд законопроекту № 6642, який пропонує комплексне вирішення цього питання. Парламентарі вже обговорили цю ініціативу у вівторок, 20 березня. Проте наприкінці робочого дня не знайшлося достатньо голосів для його ухвалення, про що свідчать результати кількох рейтингових голосувань.

Схвалення законопроекту № 6642, окрім вище зазначених змін, дозволить скасувати вимогу нотаріального посвідчення протоколів загальних зборів релігійних організацій, якими затверджуються установчі документи, а також звільнить релігійні організації від адміністративного збору під час внесення змін до Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації.

Відтак, релігійні організації зможуть, так само як громадські і благодійні організації, вносити зміни до своїх установчих документів без участі нотаріусів. Такий порядок існував і раніше, до того як у жовтні 2016 року був прийнятий так званий антирейдерський закон № 1666-VIII, в якому помилково релігійні організацій не потрапили до переліку виключень.

Зазначається, що законопроект № 6642 внесли до парламенту кілька народних депутатів з різних фракцій – Павло Унгурян, Оксана Продан, Георгій Логвинський та інші. Проект розроблено за сприяння Міністерства юстиції та за участі Інституту релігійної свободи і представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.