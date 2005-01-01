Мерія затвердила список сімей, які отримають квартири на вул. Під Голоском у Львові

За тиждень у Львові проти кору вакцинували майже три тисячі дітей

У п'ятницю, 19 січня, виконком Львівської міської ради затвердив список сімей бійців АТО, що отримають квартири у будинку на вулиці Під Голоском. Усього із 53 квартир зайняті 42. Упродовж наступного тижня майбутнім мешканцям випишуть ордери на проживання.

«Будинок на Під Голоском зданий в експлуатацію, йому присвоєна адреса. Ніхто не проживає в цих квартирах, будинок зданий в експлуатацію, але ці квартири ще потрібно відремонтувати. Там є котли, але ще квартири потребують ремонту, побілки, оздоблення», ‒ каже Ірина Маруняк, директорка міського департаменту житлового господарства.

Нагадаємо, будинок для атовців звели на вул. Під Голоском за 50 млн грн із міського бюджету. У грудні минулого року квартири розподілили поміж родинами вояків методом жеребкування. Старшим воякам та людям із інвалідністю для зручності заздалегідь запропонували перший поверх. Ще 11 квартир нададуть атовцям, чиї кандидатури запропонує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.