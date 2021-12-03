Суд засудив віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка до 12 років і 6 місяців в’язниці за вбивство байкера на Харківському шосе в Києві, повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі «Українській правді» у п’ятницю, 3 грудня.

«Судовий процес тривав майже 4 роки. Крім умисного вбивства чоловіку також інкримінували епізод зі стріляниною на парковці. А в іншому суді розглядається ще одна справа відносно нього ж - за фактами систематичних втеч зі спеціалізованої лікарні та зберігання наркотиків, які знайшли у його палаті», – сказала вона.

За словами речниці Київської міської прокуратури, оскільки обвинувачений перебуває під вартою, то частину призначеного покарання йому зараховано як день за два. Таке правило раніше запроваджував так званий «закон Савченко», однак попри те, що закон скасували, у деяких випадках він досі діє. Однак два роки, які він перебував у психіатричному закладі, суд йому не перераховував, оскільки такий заклад не відноситься до місць попереднього ув’язнення.

Також Максимець наголосила, що своєї вини обвинувачений не визнав.

За інформацією прокуратури, Дарницький райсуд Києва оголосив вирок у четвер, 2 грудня. Слепченка визнали винним в умисному вбивстві та хуліганстві і засуджено до 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо,у 2016 році Слепченко, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

24 травня 2017 року на Харківському шосе у столиці стався дорожній конфлікт: водій авто здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер, а підозрюваний з місця скоєння злочину втік.

За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.

Водночас Слепченко неодноразово залишав цей заклад. Через це двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3 за сприяли систематичним втечам Слепченка оголосили підозру. 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора повернув віце-чемпіона у СІЗО.

Чому до Слепченка застосували «закон Савченко», якщо він скасований

У червні 2017 року президент підписав зміни до Кримінального кодексу, які скасовують «закон Савченко», але застосовувати його ще можна й досі у певних часових рамках. У серпні 2018 року Велика палата Верховного суду України відновила ретроспективну дію «закону Савченко»: засудженим, що скоїли злочини до 21 червня 2017, перераховують один день у СІЗО на два дні позбавлення волі.