Незаконний перетин кордону коштував 5 тисяч доларів

На Закарпатті затримали 36-річного військового, який організував схему переведення чоловіків через кордон з ЄС. Підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 2 липня, переправника разом з 30-річним ухилянтом затримали на околиці Ужгорода за кількасот метрів від кордону зі Словаччиною.

«Організатор зустрів мешканця Львівської області в Ужгороді, отримав від нього 5 тис. доларів та повів в бік Словаччини. Спробу незаконного переведення через кордон зупинили прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками міграційної поліції», – зазначили в ДПСУ.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додали, що підозрюваним є 36-річний військовослужбовець. У нього вилучили гроші, телефон та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів).

Стаття передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.