Військовополоненого українського моряка Василя Сороку відправили до лікарні

Сороку відправили до лікарні у зв'язку з неможливістю лікування та обстеження в умовах СІЗО

Військовополоненого українського моряка Василя Сороку відправили в лікарню, в якій йому раніше оперували руку, у зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО. Про це повідомив адвокат моряка Сергій Бадамшин.

«У зв'язку з неможливістю лікування і обстеження в умовах СІЗО «Лефортово» у квітні нами неодноразово ставилося питання про додаткове післяопераційному обстеженні та реабілітації у лікаря, що оперував Василя. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат повідомив, що захист очікує результатів обстеження моряка.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики у Керченській протоці біля окупованого Росією Криму обстріляли українські кораблі, захопили судна і 24 членів екіпажу. Троє моряків при цьому дістали поранення. Усіх захоплених українців тримають під вартою у СІЗО в Москві, їм інкримінують незаконний перетин кордону.