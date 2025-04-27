Внаслідок атаки пошкоджені понад 20 будинків

Уранці неділі, 27 квітня, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок атаки загинули три людини, ще четверо отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними голови ОВА, росіяни атакували місто трьома керованими авіабомбами, які впали на приватний сектор. Внаслідок атаки пошкоджений 21 приватний будинок та два авто.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу загинула подружня пара віком 47 та 48 років, а також 78-річний пенсіонер.

«Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 20 квітня росіяни також атакували Костянтинівку авіабомбами. З-під завалів приватного будинку дістали тіла чоловіка та жінки. Рятувальники пояснили, що загиблих змогли дістати тільки 20 квітня, оскільки під час розбору завалів росіяни неодноразово обстрілювали місце проведення робіт. Через атаки окупантів розбір завалів доводилося припиняти.