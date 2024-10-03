Вночі 3 жовтня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили чотири ударні дрони.

«Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектору оперативно ліквідували сили ДСНС. Станом на цю годину, звернень щодо травмованих, загиблих і пошкодження майна не надходило», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряна тривога тривала у Хмельницькій області з 01:11 до 03:38. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни атакували українські міста 105 ударними БпЛА типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 78 з них.