У ніч на вівторок, 20 серпня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один БпЛА типу Shahed.

«Інформації про пошкодження майна не надходило. Загиблих та травмованих немає», – повідомив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога у Хмельницькій області тривала з 00:50 до 03:00. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну ракетами різного типу та 26 ударними БпЛА. Сили ППО збили повітряні цілі у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.