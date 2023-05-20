Росіяни вночі в суботу, 20 травня, здійснили атаку на Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Це була вже одинадцята повітряна атака на Київ з початку травня.

«Цієї ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено», – повідомила вранці 20 травня Київська міська військова адміністрація.

В результаті падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежу ліквідовано, Без жертв;

в Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО і припарковані авто;

в Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих унаслідок падіння уламків збитих дронів немає.

У Повітряних силах уточнили, що ППО знищила всі 18 дронів Shahed, якими Росія атакувала Україну вночі. Всі дрони збили бійці повітряного командування «Центр». Ще два дрони-камікадзе Shahed збили бійці повітряного командування «Схід» пізно ввечері 19 травня. Це сталося на Дніпропетровщині.