У ніч на пʼятницю, 18 жовтня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили вісім безпілотників типу Shahed.

«Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую нашим ЗСУ», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:53 і тривала вона до 04:30.У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів типу Shahed. Сили ППО збили 80 з них у Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях.