У Львові під колеса легковика потрапила 87-річна жінка. Водій Chevrolet Volt, рухаючись заднім ходом, збив пішоходку. ДТП трапилася 22 березня близько 18:00 на вулиці Широкій.

«Водій автомобіля, 47-річний львів’янин, рухаючись заднім ходом, вчинив наїзд на жінку, також жительку Львова віком 87 років. Внаслідок наїзду пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні», – повідомили у поліції.

Як видно з оприлюдненої поліцією фотографії, інцидент трапився біля сходів торгового закладу.

Водій рухався заднім ходом і не помітив пішоходки позаду авто (фото поліції)

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини ДТП встановлюють.