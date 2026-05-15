Місце ДТП на вулиці Василя Червонія у Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок 38-річній водійці автомобіля Toyota Yaris, яка збила жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. Проте замість реального покарання обвинуваченій Раїсі Болсун призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 11 травня, аварія сталася ввечері 3 грудня 2025 року на вулиці Василя Червонія у Рівному. За даними слідства, водійка проїхала регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора та збила 53-річну жінку, яка переходила дорогу.

Унаслідок ДТП потерпіла отримала політравму, важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа, забій легень та переломи кісток тазу. Жінку у стані коми госпіталізували до реанімації, де вона померла 29 грудня.

У суді обвинувачена визнала свою вину та розповіла, що не зреагувала на зміну дорожньої обстановки. Вона розкаялася та просила не призначати покарання, пов’язане з позбавленням волі, оскільки на її утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей.

Рідні загиблої повідомили у суді, що водійка повністю компенсувала завдану шкоду, тому вони не мають майнових чи моральних претензій і просили суворо її не карати.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Раїсу Болсун винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої) та призначив чотири роки позбавлення волі. Водночас звільнив її від відбування покарання, замінивши його роком іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.