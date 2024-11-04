Старовижівський районний суд виніс вирок Миколі Ворожчуку за ухилення від мобілізації. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, отримав бойову повістку та прибув до ТЦК, проте злякався і втік через паркан. За це йому призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 31 жовтня, у березні 2024 року Микола Ворожчук пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 9 квітня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Микола Ворожчук свою вину визнав. Він розповів, що прибув до ТЦК 10 квітня 2024 року, проте злякався і втік через паркан додому. За словами обвинуваченого, на той момент він не мав бажання проходити військову службу.

Суддя Юлія Сухоручко визнала волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.