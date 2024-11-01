Іваничівський районний суд виніс вирок Богдану Байді за ухилення від мобілізації. Обвинувачений відмовився від бойової повістки, за що отримав три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 30 жовтня, Богдан Байда перебуває на військовому обліку з жовтня 2019 року. Чоловік був визнаний придатним до служби в армії і не мав правових підстав на відстрочку. 31 жовтня 2023 року обвинувачеий відмовився отримувати повістку, згідно з якою мав 1 листопада прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. У вказаний день чоловік там так і не з’явився.

Богдан Байда розповів у суді, що вперше отримав повістку та почав проходити ВЛК у 2022 році. Тоді його нібито визнали обмежено придатним для служби в армії, проте медичні документи він не зберіг. За словами обвинуваченого, у липні 2023 року він знову отримав повістку, проте співробітники ТЦК забрали документи та військовий квиток, після чого відправили додому. Чоловік підтвердив, що відмовився від повістки 31 жовтня 2023 року, оскільки утримує неповнолітню дитину, а його дружина не працює. Крім цього зазначив, що має проблеми зі здоровʼям і хворіє з 18 років, проте на уточнювальні питання суду відповів, що не має групи інвалідності та будь-яких документів на підтвердження діагнозу не предʼявив.

Суддя Марта Федечко визнала Богдана Байду винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.