Ківерцівський районний суд виніс вирок Дарині Случик за вбивство новонародженої доньки. Жінка народила у вуличному туалеті, після чого кинула немовля у вигрібну яму. Дівчинка задихнулась і померла. За скоєне обвинуваченій призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 27 лютого, інцидент трапився 8 серпня 2024 року на території Ківерцівської громади. Ввечері того дня волинянка Дарина Случик народила у вуличному туалеті здорову дівчинку вагою 2600 грам. Після цього жінка перерізала пуповину ножем і залишила немовля у фекальній ямі. Дитина задихнулася та померла.

У суді Дарина Случик розповіла, що перейми у неї розпочалися на 36-38 тижні вагітності. За словами обвинуваченої, вона приховувала свій стан, тому вирішила народити дитину самостійно. Жінка зізналася, що лишила дитину помирати в туалеті, щиро розкаялась і просила суворо її не карати.

Суддя Світлана Поліщук визнала Дарину Случик винною за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини), проте замість пʼяти років тюрми призначила два роки умовно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.