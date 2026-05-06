Володмир Зеленський розповів про післявоєнні можливості для військових

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у законодавстві щодо приватних військових компаній. За його словами, відповідний закон можуть ухвалити вже у 2026 році. Про це президент розповів у середу, 6 травня, під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський зауважив, що українські військові у післявоєнний період мають отримати можливість реалізувати здобутий досвід. Тому він доручив розробити закон щодо приватних військових компаній. Розробкою документа займатимуться Міністерство внутрішніх справ, розвідка, урядовці та Офіс Президента. Очікується, що відповідний закон ухвалять уже поточного року.

«Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона. [...] Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону», – сказав Володимир Зеленський.

До слова, 2 березня 2026 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів.