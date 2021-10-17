Володимир Зеленський розповів, що в розслідуванні стосовно його офшорів «немає нічого нового»

Президент Володимир Зеленський заявив, що в розслідуванні «Слідство.Інфо» в рамках проекту Pandora Papers щодо пов'язаних із ним офшорних компаній він немає нічого нового. Він запевнив, що не займався відмиванням грошей. Про це він розповів в інтерв'ю на телеканалі ICTV 17 жовтня.

На питання ведучого про розслідування «Слідство.Інфо» Зеленський сказав, що дивився, але «сюжет не дуже».

«Це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене ніякого "бруду" немає. Усе це стара історія, я все це чув, усе це бачив, усі ці деталі. Тішить, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов. Це тішить трішечки», – розповів він.

Президент також розповів, що створенням офшорних компаній у часи президента-втікача Віктора Януковича займалися «всі, особливо пов'язаний зі ЗМІ бізнес». Зі слів Зеленського, це була можливість уникнути впливу політики.

«У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня», – додад він.

Зеленський також заперечив інформацію про те, що він, або хтось іще з «Кварталу 95» займалися відмиванням грошей.

«Відмиванням у 2019 році ніяких грошей, і з 2012 року, і з 2001-го, і з 2019-го не займалися ані я, ані жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю», – резюмував він.

Зеленський та офшори

Розсілдувачі «Слідство.Інфо» 3 жовтня заявили, що змогли часткового підведити інформацію про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від Ігоря Коломойського з 2012 року. Схему переказування коштів від структур, пов’язаних із олігархом, до офшорних фірм Зеленського та його оточення частково підтвердили документи Pandora Papers – нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії.

Коментуючи розслідування, Офіс президента зазначив, що журналісти не знайшли у документах Pandora Papers нічого про Володимира Зеленського за період після його інавгурації у 2019 році. Крім того, бізнес студії «Квартал 95» ніколи не перетинався з поділом будь-яких державних ресурсів.

Що таке Pandora Papers?

Міжнародний проект журналістів-розслідувачів, які вивчають секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу, про які стало відомо після глобального витоку документів – 2,94 терабайтів фінансових даних.

Над документами працювала команда з понад 600 журналістів із 117 країн – члени незалежної міжнародної мережі розслідувачів The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), які раніше розслідували Panama Papers, Paradise Papers та FinCEN. Україну в цьому проекті представляло «Слідство.інфо».