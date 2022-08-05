Нещодавно благодійний фонд «Рідні» оприлюднив звіт з дослідження на тему: «Стереотипи та упередження населення Львівської області щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та різних форм сімейного влаштування». Метою дослідження було виявити стереотипи, що поширюються в суспільстві, щоб працювати над впровадженням ефективних методів інформування та мотивації населення.

З результатів дослідження можна дізнатись, які вікові групи більш схильні до усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хто з опитаних виявляє більше співчуття до таких дітей та який відсоток аудиторії вважає за правильне приховувати факт усиновлення від самої дитини, сімʼї, друзів та інших знайомих.

Наприклад, молодь віком 18-34 роки більш позитивно ставиться до усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ніж респонденти старших вікових груп (рис. 1).

Цікаво, що майже половина опитаних жінок (49%) вважають, що діти, які влаштовуються у сім`ю, мають попередній негативний досвід життя, тому їхня поведінка відрізняється, незалежно від того, де вони живуть. Таку ж думку поділяють 40% чоловіків. Лише невеликий відсоток опитаних вважає, що такі діти нічим не відрізняються від «домашніх» дітей (рис.2).

Дослідження показало, що одними з визначальних чинників, що можуть стимулювати опитаних до усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є матеріальне забезпечення сімей з дітьми: фінансове забезпечення сімей усиновителів та підвищення рівня матеріального забезпечення населення та сімей, які виховують дітей (рис.3).

Тож, на основі результатів дослідження можна зробити висновок, що в поширенні інформації про дітей, які потребують влаштування, про можливості усиновити або прийняти дитину на виховання у сім’ю, потрібно:

розміщувати інформацію та соціальну рекламу у ЗМІ та інтернеті;

популяризувати значимість влаштування дітей у сім’ї;

розвінчувати міфи про дітей, які потребують влаштування;

поширювати інформацію на масових заходах, концертах у публічних місцях;

поширювати інформацію про досвід сімей, які вже опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

рекламувати організації та служби, фахівців, які надають інформацію, допомогу кандидатам та здійснюють оформлення юридичного статусу влаштування дитини;

інформувати про специфіку різних форм сімейного влаштування дітей, вимоги до кандидатів, процедуру усиновлення або влаштування дитини на виховання;

стежити, щоб інформація була оформлена таким чином, щоб не нашкодила дитині.

Дослідження проведено спільно з Громадською організацією «Інститут молоді» за сприяння Державного інституту сімейної та молодіжної політики за підтримки партнера компанії «Sparrow Capital» до початку повномасштабної війни з росією. У зв`язку з цим та через зміни у процесі усиновлення, отримані дані можуть бути використані лише для ознайомлення та для порівняння довоєнної і подальшої ситуації. Ознайомитись з повним звітом з дослідження можна за посиланням.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Рідні» надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення, а у випадку необхідності, юридичні партнери Фонду надають правову допомогу у процесі усиновлення. Фонд в жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не замінює функцій держави у процесі усиновлення (удочеріння).

Більше інформації про влаштування дітей у родини можна дізнатися у службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації за номером (032) 235 44 56 і у службі у справах дітей міста Львова за номером (032) 235 40 40.