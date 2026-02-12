Абоненти можуть самостійно керувати послугою блокування і заміни SIM

Втратити або пошкодити SIM-картку – ситуація неприємна, але її можна швидко вирішити. Абоненти можуть відновити свій номер без втрати тарифу, коштів на рахунку та підключених послуг. Доступні два варіанти – звернення до магазину або самостійна заміна через Smart SIM. Детальніше про покрокове відновлення пише «Київстар».

У разі втрати, пошкодження або блокування SIM-картки через неправильне введення PUK-коду абоненти можуть відновити свій номер. При цьому тариф, кошти на рахунку та підключені послуги зберігаються. Також доступна безкоштовна заміна старої картки на USIM із підтримкою 4G.

Як відновити SIM-картку

Зробити це можна двома способами: у магазині «Київстар» або самостійно.

Відновлення в магазині

Зверніться до будь-якого магазину «Київстар». Працівники допоможуть відновити номер на місці.

Для абонентів передплати, які зареєстрували номер, необхідно надати паспорт громадянина України. Якщо номер не був зареєстрований, потрібно повідомити дані SIM-картки, яку відновлюють.

Вартість негарантійної заміни в магазині – 50 грн.

Самостійне відновлення

Придбайте Smart SIM в інтернет-магазині за 150 грн. Далі виконайте кілька кроків:

Вставте нову SIM-картку в телефон і наберіть 111# для її активації.

Надішліть запит у форматі 245380ХХXXXXXXXYYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX – ваш номер телефону, а YYYYYY – 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.

Номер буде відновлено орієнтовно протягом 7 годин. Після завершення процедури надійде SMS-повідомлення. До моменту активації абоненту нараховується 100 хвилин для дзвінків у мережі «Київстар» і 100 МБ мобільного інтернету. Перевірити залишок можна за номером *115#.

Важливі обмеження при самостійній заміні:

Не поповнюйте рахунок до отримання SMS про успішне відновлення номера. Протягом доби надається 4 спроби для правильного введення запиту. Якщо після активації Smart SIM минуло понад 7 днів, самостійна заміна стане недоступною. Послуга не діє для SIM-карток для планшета та послуги «Запасна SIM-картка». Для зареєстрованих абонентів передплати та власників ексклюзивних номерів може бути автоматично встановлено заборону на самостійну заміну. У такому разі слід звернутися до магазину. Якщо стара SIM-картка заблокована, самостійна заміна – неможлива. Потрібно зателефонувати за номером 466.

Після подання заявки стара SIM-картка не повинна реєструватися в мережі до завершення процедури.

Як додатково захистити SIM-картку

Абоненти можуть самостійно керувати послугою блокування заміни SIM:

Щоб підключити блокування – наберіть 2451# або зателефонуйте 466; Щоб перевірити статус – наберіть 2453#; Щоб скасувати блокування – наберіть 2452# або зверніться за номером 466.

Не повідомляйте стороннім особам PUK-код та серійний номер SIM-картки, особливо якщо номер прив’язаний до банківських сервісів.

Якщо ви отримали повідомлення про спробу заміни SIM-картки, яку не ініціювали, перезавантажте телефон і залишайтеся на зв’язку. Цього достатньо для збереження безпеки вашої картки.