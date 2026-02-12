Як відновити втрачену SIM-картку «Київстар»: покрокова інструкція
Втратити або пошкодити SIM-картку – ситуація неприємна, але її можна швидко вирішити. Абоненти можуть відновити свій номер без втрати тарифу, коштів на рахунку та підключених послуг. Доступні два варіанти – звернення до магазину або самостійна заміна через Smart SIM. Детальніше про покрокове відновлення пише «Київстар».
У разі втрати, пошкодження або блокування SIM-картки через неправильне введення PUK-коду абоненти можуть відновити свій номер. При цьому тариф, кошти на рахунку та підключені послуги зберігаються. Також доступна безкоштовна заміна старої картки на USIM із підтримкою 4G.
Як відновити SIM-картку
Зробити це можна двома способами: у магазині «Київстар» або самостійно.
Відновлення в магазині
Зверніться до будь-якого магазину «Київстар». Працівники допоможуть відновити номер на місці.
Для абонентів передплати, які зареєстрували номер, необхідно надати паспорт громадянина України. Якщо номер не був зареєстрований, потрібно повідомити дані SIM-картки, яку відновлюють.
Вартість негарантійної заміни в магазині – 50 грн.
Самостійне відновлення
Придбайте Smart SIM в інтернет-магазині за 150 грн. Далі виконайте кілька кроків:
Вставте нову SIM-картку в телефон і наберіть 111# для її активації.
Надішліть запит у форматі 245380ХХXXXXXXXYYYYYY#, де 380ХХXXXXXXX – ваш номер телефону, а YYYYYY – 8 цифр PUK1 старої SIM або 19 цифр ICC.
Номер буде відновлено орієнтовно протягом 7 годин. Після завершення процедури надійде SMS-повідомлення. До моменту активації абоненту нараховується 100 хвилин для дзвінків у мережі «Київстар» і 100 МБ мобільного інтернету. Перевірити залишок можна за номером *115#.
Важливі обмеження при самостійній заміні:
- Не поповнюйте рахунок до отримання SMS про успішне відновлення номера.
- Протягом доби надається 4 спроби для правильного введення запиту.
- Якщо після активації Smart SIM минуло понад 7 днів, самостійна заміна стане недоступною.
- Послуга не діє для SIM-карток для планшета та послуги «Запасна SIM-картка».
- Для зареєстрованих абонентів передплати та власників ексклюзивних номерів може бути автоматично встановлено заборону на самостійну заміну. У такому разі слід звернутися до магазину.
- Якщо стара SIM-картка заблокована, самостійна заміна – неможлива. Потрібно зателефонувати за номером 466.
Після подання заявки стара SIM-картка не повинна реєструватися в мережі до завершення процедури.
Як додатково захистити SIM-картку
Абоненти можуть самостійно керувати послугою блокування заміни SIM:
- Щоб підключити блокування – наберіть 2451# або зателефонуйте 466;
- Щоб перевірити статус – наберіть 2453#;
- Щоб скасувати блокування – наберіть 2452# або зверніться за номером 466.
Не повідомляйте стороннім особам PUK-код та серійний номер SIM-картки, особливо якщо номер прив’язаний до банківських сервісів.
Якщо ви отримали повідомлення про спробу заміни SIM-картки, яку не ініціювали, перезавантажте телефон і залишайтеся на зв’язку. Цього достатньо для збереження безпеки вашої картки.