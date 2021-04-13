Японія схвалила рішення, яким передбачається спустити 1,3 млн тонн очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма» в океан. Про це повідомляє BBC.

Ця вода використовувалася для охолодження ядерного палива. Зараз її обробляють в рамках складного процесу фільтрації. Вона видаляє більшу частину радіоактивних елементів, але деякі залишаються, зокрема тритій.

Вода зберігається у резервуарах, але очікується, що ці резервуари будуть заповнені до 2022 року. Нині там зберігається близько 1,3 млн тонн води – достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру.

За словами прем’єр-міністра Японії Йосіхіде Cyги, злив води в Тихий океан є «найбільш реалістичним варіантом». Остаточна консервація електростанції неможлива без вирішення проблеми радіоактивної води.

Скидання води має розпочатися через два роки після будівництва споруд для її очищення, цей процес потребуватиме близько 30 років і відбуватиметься під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії.

Питання зливу води в Тихий океан обговорювалося японським урядом кілька років на тлі протестів і занепокоєння щодо наслідків такого кроку для навколишнього середовища.

Китай і Південна Корея виступили проти цього плану. Рибальська промисловість країни також виступила проти, побоюючись, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону. Екологічні групи, такі як Greenpeace, ​​проти випуску води в океан.

Водночас, план має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

Нагадаємо, що 11 березня 2011 року на атомній електростанції «Фукусіма», яка розташована на північно-східному узбережжі Японії, сталась аварія найвищого (сьомого) рівня за шкалою INES. Аварію спровокував землетрус та цунамі, що слідувало за ним. Через затоплення підвальних приміщень, де були резервні генератори та батареї, АЕС повністю знеструмилася, тож нічим було охолоджувати ядерні реактори.

Як наслідок, на трьох енергоблоках розплавилося ядерне паливо; на 1-му, 3-му та 4-му енергоблоках стались вибухи. Жителів територій в радіусі 20 км навколо АЕС евакуювали, а станцію охолоджували морською водою. Аварію вдалося ліквідувати 15 березня, після чого почались роботи зі стабілізації АЕС.

Загалом через вибух евакуювали 164 тисячі людей. Під час цунамі та аварії загинули 5 178 людей і ще 8 606 зникли безвісти.