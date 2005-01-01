З Донецької фільтрувальної станції вивезли запаси хлору

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 21:31350

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На Донецькій фільтрувальній станції не залишилося запасів хлору. Їх вивезли через обстріли. Також евакуйований персонал станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) у п'ятницю ввечері, 8 червня.

«Через обстріли Донецької фільтрувальної станції вирішили вивезти з неї запаси хлору (4 тонни). Персонал станції також вивезли. Разову подачу води з резервуарів для жителів Авдіївки заплановано на 8:00 в неділю, 10 червня», - йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Зазначається, що з понеділка рятувальники ДСНС привозитимуть жителям Авдіївки питну воду.

Зазначимо, що вранці 8 червня Авдіївка залишилася без водопостачання. Внаслідок бойових дій сталося пошкодження повітряної лінії електропередачі 110 кВ Макіївка - АКХЗ-2, знеструмлення та зупинка Донецької фільтрувальної станції, яка розташована в Ясинуватському районі Донецької області.

Влада прийняла рішення поки не проводити відновлювальні роботи у зв'язку з відсутністю гарантій безпеки.

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