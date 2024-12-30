Роман Борщ був у полоні 33 місяці

Серед 187 військовополонених українців, які 30 грудня повернулися додому, є випускник факультету журналістики Львівського університету Роман Борщ.

«Після 33 місяців перебування у ворожому полоні мій чоловік, захисник Маріуполя Роман Борщ повернувся додому в Україну», – написала у Facebook дружина Оксана.

Роман Борщ родом з Тернополя. Він вчився на факультеті журналістики ЛНУ ім. Івана Франка у 2015-2020 роках, працював на телеканалі Espreso, був прессекретарем «Пласту» та МОЗ.

Роман Борщ обороняв Україну від 2018 року. Він служив у 503 окремому батальйоні морської піхоти, потрапив у полон як захисник Маріуполя.

«Зараз емоції, до кінця не усвідомлюю, що відбувається. Нам безмежно пощастило, якщо брати по місцях утримування, то спочатку була Оленівка, там буквально місяць часу, потім донецьке СІЗО, нам спочатку всім "шили" статтю 229 частину 2 – це тероризм. Тоді відправили як військовополоненого в Горлівку, там майже два роки, а після того – в Кіровське», — розповів Роман Борщ «Суспільному».

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими неодноразово подавав його на обмін, але Росія щоразу відмовляла.

Під час обміну 30 грудня в Україну повернувся також маріупольський журналіст і захисник Олександр Гуділін, який провів у російському полоні 2 роки й 7 місяців. За інформацією Інституту масової інформації, Росія тримає у полоні щонайменше одного медійника, який став на захист України – Василя Філімона, а також 30 цивільних журналістів.