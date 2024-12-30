Артем Терешко вважався зниклим безвісти майже від початку повномасштабної війни

Серед 189 людей, які повернулися сьогодні з полону додому, є житель міста Белз Шептицького району на Львівщині. Це 25-річний Артем Терешко, який захищав Маруполь і понад два роки вважався безвісти зниклим. Про це ввечері 30 грудня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Наш земляк обороняв Маріуполь. Зник безвісти у березні 2022 року. Повернення нашого Героя – справжнє Різдвяне диво. Низький уклін вам, Артеме. Дякуємо за все, що ви зробили для України. Здоровʼя вам!», – зазначив Максим Козицький.

Голова Шептицької РДА Андрій Дяченко повідомив, що батько Артема, військовослужбовець, учасник АТО-ООС Василь Терешко, помер в лютому 2024 року під час реабілітації після інсульту, так і не дочекавшись сина. А мама Оксана весь цей важкий час, не втрачаючи надії, шукала сина.

Нагадаємо, 30 грудня Україна повернула з полону 189 військових та цивільних. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення.