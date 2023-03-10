12 фігурантам повідомили підозру у незаконному переправленні ухилянтів за кордон

На Львівщині судитимуть 12 учасників схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Це представники одної з громадських організацій, які допомагали вносити дані чоловіків у призначену для водіїв (волонтерів) систему «Шлях», що дозволяє легально перетинати кордон в умовах воєнного стану.

Як розповіли у п’ятницю, 10 березня, в Західному регіональному управлінні ДПСУ, чоловіки шукали клієнтів, котрі мали намір уникнути мобілізації, та вносили відомості про них до електронної системи «Шлях».

«Правоохоронці встановили, що члени однієї з благодійних організацій налагодили схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи «Шлях», як водіїв для перевезення гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Громадська організація з Львівщини займалася переправленням ухилянтів (фото ДПСУ)

Клієнтами ділків були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. За таку послугу аферисти отримували винагороду в розмірі від 5000 до 8000 доларів США за одну особу.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що 9 березня слідчі повідомили 12 учасникам схеми про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 2 ст. 332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Матеріали справи вже скерували до суду.