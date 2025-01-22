Верховний Суд Сполучених Штатів Америки схвалив заборону китайського соцмедійного ресурсу TikTok на всій території країни з 19 січня, але вже за добу його почали повертати. Тож цей раунд боротьби американці, майже вигравши, усе ж програли – не в останню чергу через позицію Дональда Трампа, який щойно повернувся на посаду президента США.

Словосполучення «цей раунд» у попередньому абзаці вжито невипадково. Ці війни навколо мережі TikTok триватимуть і надалі. Чим вони завершаться – чи то повною забороною, чи то продажем якомусь Ілону Маску (як персоні, поки що найнаближенішій до тіла старого-нового господаря Білого дому) – поки спрогнозувати неможливо. Тобто можна розписати різні варіанти розвитку подій, можна навіть придумати якісь цифри для означення ймовірності того чи іншого сценарію. Але все це насправді не грає аж такої ключової ролі, як може комусь видатись. І причина тут одна – глобальна і неприємна для США. Чи, якщо говорити масштабніше, – для Заходу загалом.

Справа в тому, що, хай як розвиватимуться події, Захід цю боротьбу уже програв. Боротьбу не ресурсу TikTok, звісна річ – це лише одне зі щупалець того монстра, з яким Захід, може, і не до кінця усвідомлюючи, веде війну. Монстра під назвою Китайська Народна Республіка.

Чому я так упевнено заявляю про поразку Заходу? Усе дуже просто. Спробуйте в Китаї без VPN зайти на головну західну соцмережу Facebook. У вас нічого не вийде. Бо дітище Марка Цукерберга там заборонене. Інший інтернет-гігант, Google, у Китаї деякий час працював, але врешті-решт пішов звідти – точніше, його банально вижила зі своєї території червона комуністична влада КНР. Це беззаперечний факт.

Тож Китай, запустивши своє TikTok-щупальце (і не тільки його, вам не траплялася в останні місяці реклама китайської контори під назвою Temu?) в західну цивілізацію, західну соцмережу на свою територію не пускає. А ця територія – це й величезний економічний ринок, і величезне суспільство, яке уже майже 80 років перебуває під жорстким (а дехто, як уйгури – відверто жорстоким, якщо не сказати гірше) контролем комуністів. Уся ця величезна цивілізація для західних ресурсів не є доступною. А китайський ресурс при цьому до останнього почувався досить вільно в Західному світі.

Саме тому Китай уже виграв цю боротьбу. Навіть якщо TikTok все-таки дотиснуть, навіть якщо його перекупить той же Маск – хто завадить Сі Цзіньпіну (чи хто там керуватиме КПК після його смерті) віддати наказ про новий медіахрестовий похід на Захід? Такої сили не існує. Точно так само, як не існує сили, яка б змогла відкрити китайський світ для Facebook – для тамтешнього, нехай і побитого внутрішніми проблемами, плюралізму думок, для бізнес-складової цієї колись просто забавки Цукерберга.

І це ми говоримо лише про ситуацію загалом. Про, так би мовити, глобальний тренд. Бо якщо копнути глибше (а далеко й не потрібно) і розібратися з тим, чим уже обертається TikTok – власне, будемо говорити без вивіски, просто «китайське соціальне медіа» – то ситуація для Західного світу виявиться значно, значно гіршою. Так, мова про Румунію і тамтешні президентські вибори, у яких агроном і путініст Келін Джорджеску фактично на рівному місці за пару місяців (подивіться на рейтинги кандидатів) за допомогою TikTok виграв перший тур президентських виборів.

Звісно, Румунія – маленька країна на околиці ЄС і мало кому цікава. Звісно, Конституційний суд Румунії уже скасував результати тих виборів, заявивши, що їх треба проводити заново. Та все це має значення тут і зараз для конкретної Румунії. Де, можливо, все ж пройдуть нормальні вибори, на яких переможе людина не з прізвищем «Джорджеску». А в глобальному плані румунський кейс є величезною перемогою тоталітарного Китаю і його щупалець. Бо він, цей кейс, продемонстрував принципову можливість такого сценарію.

А далі може бути Німеччина. Де «Альтернатива для Німеччини» і так йде другою перед достроковими виборами. Велика Британія. Де Reform UK Найджела Фараджа практично наздогнала Консервативну партію. Чи Сполучені Штати Америки. Де TikTok потенційно може привести до влади такого персонажа, на тлі якого Дональд Трамп з його божевільними закидами про Гренландію й Канаду виглядатиме вершиною респектабельності і «нашим Рейганом». Що Захід робитиме тоді? Тоді, коли вже буде пізно…

У всій цій історії Західний світ дуже сильно нагадує Україну у взаєминах з Росією до 2014-го (2010-го навіть) року. Коли ми нібито мали якусь власну політику, яка часом не збігалася з російськими інтересами, намагалися тримати якусь свою економічну лінію у взаєминах із сусідом – але загалом нашу боротьбу ми системно, стратегічно, глобально програвали.

Але Україна була і залишається слабшою за Росію, навіть зараз, коли цей колос на путінських ногах уже добряче підточений розпочатою ним же «есвео». А об’єднаний Захід, ба навіть самі Сполучені Штати – сильніші за Китай. І мають усі шанси перемогти комуністичного спрута, який своїми TikTok-щупальцями уже створює демократичній частині світу цілком реальні, не вигадані, а втілені в життя проблеми. Проблеми на рівні цілих країн.

Утім, тут теж варто згадати Україну, де, попри всю очевидність антиукраїнської позиції Росії, завжди знаходилися люди, які намагалися на цій темі збільшити кількість грошей у власних кишенях, а там будь що буде. До речі, більшість із цих людей повтікала з України при нагоді. А куди будуть утікати з ЄС, зі США ті персонажі, які заради власного фінансового інтересу здадуть свій світ китайським комуністам?..