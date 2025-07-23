Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного

Воловецький районний суд визнав місцевого мешканця Михайла Русина винним у шахрайстві та призначив йому два роки ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на рік умовного.

Як йдеться у вироку від 15 липня, Михайло Русин, створюючи враження ділової людини, упродовж лютого-березня 2025 року виманював у людей гроші нібито за надання послуг з виготовлення витягів про несудимість.

Обвинувачений зустрічався з клієнтами біля автобусної станції у селищі Воловець Мукачівського району, а також поблизу місцевої лікарні та відділення «Нової пошти», брав за свої послуги по 3200 грн і зникав. Жертвами афериста стали 11 мешканців Закарпаття.

Під час судового засідання Михайло Русин уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Олександр Пелих визнав його винним у шахрайстві і призначив 2 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.