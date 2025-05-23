Закарпатця прооперували, він у важкому стані

Під час перебування у приміщенні Ужгородського РТЦК закарпатець раптово впав на підлогу, отримавши крововилив у мозок. Наразі військовозобов’язаний перебуває у лікарні у важкому стані.

Відео, на якому видно, як чоловік падає на підлогу і починає труситися, оприлюднили у Закарпатському ОТЦК та СП 22 травня. У центрі комплектування зазначили, що закарпатець був у приміщенні Ужгородського РТЦК та СП, щоб уточнити військово-облікові дані та встановити придатність до військової служби.

«Під час перебування в приміщенні центру чоловіку раптово стало зле. Він впав на підлогу та зазнав травми голови. Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків, і його доставили до медзакладу», – розповіли у ТЦК, зазначивши, що не застосовували до військовозобов’язаного фізичного чи психологічного тиску.

Мати закарпатця Надія Гаврош розповіла «Суспільному», що інцидент стався вранці 17 травня. Сказала, що син не отримував повістки, а у ТЦК його доставили.

«В армії він не служив, оскільки у 2004 році йому діагностували хворобу Рейно, яка в мирний час вважається підставою для звільнення від служби. У воєнний час, як видно, цього недостатньо. Після госпіталізації КТ виявила забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі», – розповіла Надія Гаврош.

За словами закарпатки, її сину провели операцію, і наразі він перебуває у важкому стані.