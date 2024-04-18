Подія сталася у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань»

Мешканцю Берегівського району вдалося втекти від українських прикордонників на пункті пропуску «Лужанка» і дістатися угорської сторони кордону. Чоловіка не повернуть в Україну, бо він попросив прихистку в Угорщині.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 18 квітня, подія сталася напередодні. Місцевий мешканець, якому вже відмовляли у перетині кордону, був знайомий з інфраструктурою пункту пропуску і ретельно спланував втечу.

«Вчора прибувши у пункт пропуску він отримав талон, у встановленому порядку направився до кабіни паспортного контролю, але уникнув перевірки і попрямував у напрямку виходу з пункту пропуску. Вартовий на виході з пункту пропуску запідозрив, що чоловік намагається незаконно перетнути кордон, оскільки чоловік почав тікати. Під час затримання йому вдалося вирватися і забігти на угорську сторону, зважаючи також, що відстань між пунктами пропуску між країнами досить незначна», – розповіла Леся Федорова.

Закарпатця затримали угорські прикордонники. Він попросив прихистку в Угорщині. За інформацією депутата ужгородської міської ради Віталія Глаголи, втікачем є мешканець Берегова Борис Лабойко 1972 року народження.