Львівські синоптики попередили про нічні заморозки до -2°С
Водночас денна температура повітря становитиме близько 20°С тепла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Синоптики львівського гідрометцентру попередили про нічні заморозки у Львові та області у ніч із 3 на 4 червня. Місцями температура повітря опускатиметься до -2°С, на поверхні ґрунту заморозки.
Як вказано у повідомленні синоптиків, 3 червня у Львівській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7°С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 2°С; вдень 16 – 21°С тепла.
Окремо синоптики дають прогноз по Львову, де температура вночі опускатиметься до 3 – 5°С, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°С; вдень 18 – 20°С тепла.
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