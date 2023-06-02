Синоптики львівського гідрометцентру попередили про нічні заморозки у Львові та області у ніч із 3 на 4 червня. Місцями температура повітря опускатиметься до -2°С, на поверхні ґрунту заморозки.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 3 червня у Львівській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7°С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 2°С; вдень 16 – 21°С тепла.

Окремо синоптики дають прогноз по Львову, де температура вночі опускатиметься до 3 – 5°С, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°С; вдень 18 – 20°С тепла.