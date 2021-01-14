У четвер, 14 січня, в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького міграційна служба видворила до Іраку дев'ятьох незаконних мігрантів. Їх затримали у Львові наприкінці грудня минулого року. Усі вони були без документів.

П'ятеро із них – члени однієї сім'ї. Чоловік, жінка та троє дітей віком від 6 до 16 років на поромі незаконно потрапили в Одесу. Всю дорогу вони переховувалися у рефрижераторі. Така подорож тривала п’ять днів.

З Одеси родину через Кривий Ріг та Київ мікроавтобусом доправити до Львова. Їх та інших нелегалів у Львові незаконно прихистив турок.

«Скористалися послугами певних громадян, які з сім'ї взяли 17,5 тисяч доларів. Тобто з дорослих по 5 тисяч, а з неповнолітніх по 2,5 тисячі доларів. І таким шляхом вони їх обіцяли переправити в Європу», – розповів керівник Головного управління ДМС у Львівській області Ярослав Скиба.

Україна мала стати транзитною зоною. Далі нелегали планували потрапити в Євросоюз. Однак самі ж стали жертвами шахраїв. Тепер в'їзд на територію України їм заборонили на 11 років. А організатора таких незаконних переправ затримала поліція.

«Ми повідомили консульства, які працювали з ними, встановлювали їхнє походження. Інформацію, що вони громадяни Іраку, підтвердили. Для них придбали квитки і от сьогодні ми їх видворили на батьківщину», – пояснив Ярослав Скиба.

Схожі випадки часто трапляються на Львівщині. Так минулого року біля Львова в опломбованій фурі, яка перевозила яблука з Македонії до Росії, виявили чотирьох підлітків із Афганістану.

До слова, за минулий рік на Львівщині затримали понад 170 нелегальних мігрантів. Вони приїздили із різних країн. Зокрема з Шрі-Ланки, Америки, Узбекистану.