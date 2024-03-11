На Хмельниччині під колесами саморобного трактора загинула пенсіонерка

У неділю, 10 березня, в селі Бубнівка Волочиського району сталася смертельна ДТП. Місцевий житель наїхав трактором на 83-річну тещу – від отриманих травм вона померла. Тепер чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Хмельницької області, нещасний випадок на приватному подвір’ї в селі Бубнівка стався близько 12:30. 60-річний місцевий житель під час запуску двигуна саморобного трактора наїхав на 83-річну тещу. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких за деякий час померла.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. За інкримінованою статтею чоловіку загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.