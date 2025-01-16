Хабарника затримали, коли він отримував 4 тис. доларів

У місті Дунаївці Кам’янець-Подільського району затримали 38-річного чоловіка, який за хабар пообіцяв знайомому службу у тилу. За свої послуги підозрюваний мав отримати 5 тис. доларів винагороди. Про це повідомила 16 січня пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у листопаді 2024 року житель Кам’янця-Подільського дізнався про намір знайомого виїхати з України та вирішив підзаробити. Під час зустрічі він пообіцяв чоловіку допомогу із проходженням військово-лікарської комісії та за гроші мав вплинути на рішення працівників ТЦК та СП.

«Схема дозволяла військовозобов’язаному залишитися служити у тилових підрозділах ЗСУ та уникнути відправки у зону бойових дій. Ціна такої оборудки сягла 5 тис. доларів», – зазначають у прокуратурі.

Зловмисника затримали під час отримання грошей. Наразі слідчі перевіряють причетність до схеми інших людей.

38-річному чоловіку оголосили підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.