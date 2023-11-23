Жителька Бережан зізналася, що робила це через особисту переконання

На Тернопільщині кіберполіцейські викрили жінку, яка поширювала в соціальних мережах комуністичну символіку. Жінка у правопорушення зізналася. Її загрожує до 5 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Правоохоронці з1ясували, що жінка проживає в Бережанах. До початку повномасштабного вторгнення в соціальних мережах була не активна. Вже в 2022 та 2023 роках жителька міста почала активно розповсюджувати в Facebook символіку комуністичного режиму, повідомила прокуратура Тернопільської області.

В інтернеті жінка публікувала різні листівки із зображенням комунстичної символіки

В інтернеті вона публікувала різні листівки із зображенням серпа та молота, червоні зірки з георгіївськими стрічками на фоні, написи «СРСР». Під час розмови жителька Бережан розповіла, що робила це через власні переконання.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 436-1 КК України (Поширення символіки комуністичного режиму). Жительці Бережан загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна.