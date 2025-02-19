Правоохоронці викрили жителя Камʼянець-Подільської громади, який незаконного приватизував 48 га землі та здавав її в оренду. Шахрайство чоловіка призвело до 1 млн грн збитків. Про це повідомила 19 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, 44-річний житель Хмельниччини підробив рішення сільської ради про передачу йому двох земельних ділянок для фермерства. Із сфальсифікованими документами підозрюваний зареєстрував право власності на землю.

«Отриману ділянку площею понад 48 га чоловік віддав у користування фермерському господарству на правах оренди. Своїми діями він завдав шкоди державі на понад 1 млн грн», – повідомили в поліції.

Жителю Хмельниччини оголосили підозри за ч.ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч.1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.