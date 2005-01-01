Жителям одного з сіл Донеччини виплатять пенсії за три роки

Уряд також виділив кошти на відновлення пошкоджених у бойових діях будинків

Жителям селища Гладосове, що у Донецькій області, до кінця 2017 року виплатять пенсії за три роки - весь період, протягом якого люди не отримували ніяких соціальних виплат. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

«По Гладосовому триває оформлення документів на отримання жителями селища українських пенсій. Поставив завдання перед районною владою, представниками соцзахисту і пенсійного фонду, щоб до нового року люди змогли отримати свої гроші, і кому належало і хто не отримував їх з 2014-го - повинні отримати всю суму», - написав Жебрівський.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЗСУ повернули під свій контроль селища Гладосове і сусіднє Травневе неподалік окупованої Горлівки, які належать до територій, підконтрольних Києву, але фактично перебували в так званій «сірій зоні». Потім повідомлялося, що представники України у СЦКК викрили фейковий лист до ОБСЄ від мешканців Гладосового у якому вони нібито скаржилися на дії української влади.