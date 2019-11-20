Жорстоко побитий ветеран АТО Ігор Панов помер у київській лікарні

Ігор «Хан» Панов помер після жорстокого побиття

У лікарні в Києві помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний «Хан»), якого жорстоко побили 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова, повідомила в середу, 20 листопада, волонтерка Тетяна Руденька.

«Біль… Хана не стало. Без подробиць», – написала у Facebook волонтерка, яка першою повідомила про побиття ветерана та його дружини і займалася збором коштів на його лікування.

Руденька зазначила, що похорон будуть організовувати волонтери, друзі та товариші Панова по службі.

Нагадаємо, увечері 9 листопада у під’їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова в Києві жорстоко побили ветерана АТО Ігоря Панова і його дружину Оксану. Їх у важкому стані госпіталізували.

Згодом поліція Києва затримала двох підозрюваних у побитті подружжя. Ними виявилися син дружини Панова і його товариш 1989 і 1990 року народження. Причиною побиття, за інформацією правоохоронців, став давній конфлікт між сином і матір’ю.