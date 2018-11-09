ЗМІ з’ясували, як живуть люди в Ічні через місяць після вибухів

Так виглядає згорілий через вибухи військвого арсеналу будинок в Августівці Чернігівської області

Плівка замість вікон, вибиті двері, обвислі стелі, нашпиговані склом меблі, знищена домашня техніка. Це неповний перелік шкоди, яку людським оселям завдали вибухи на 6-му військовому арсеналі в смт Дружба на Чернігівщині.

9 листопада минає рівно місяць відтоді, як місцеві мешканці мусили тікати посеред ночі від снарядів «Граду». Люди, що мешкають у навколишніх будинках, розповіли, що вже місяць живуть мов біженці у власному домі, йдеться у репортажі BBC Україна.

У частині житлових будинків як у межах периметру військової частини, так і поза ним досі не встановлені нові вікна й двері. Опалення тут увімкнули лише нещодавно. До того люди спали при 9-10° у шапках. Дехто мусить так робити й досі, бо батареї або заледве теплі, або ж зовсім холодні. Наприклад, попри увімкнене опалення, у будинку на вулиці Садовій, 2 за межами частини, пошкоджені труби. І літні люди, що там мешкають, далі сплять у куртках.

«Немає вікон, двері висять на волоску. Зима ось-ось надійде. Діти вже по четвертому разу хворіють. Я уже не знаю, що їм робити, які антибіотики давати. Кожного дня спимо в шапках, тому що холодно. І ніхто нічого не робить, навіть не приходили обміряти вікна», – розповіла Ольга Голуб, мешканка чотириповерхівки на території військової частини, де знаходився арсенал.

«Я з п'ятиповерхівки. У нас вікна, двері пошкоджені. У нас ніде нічого не робиться. У людей стіни повивалювалися до сусідів», – розповіла інша постраждала – Антоніна Мамич.

Люди засмучені й втомлені холодом у квартирах, невиконаними обіцянками посадовців, незрозумілим для них підходом до відновлення будівель.

Житловий будинок Ольги і Антоніни, як і ще 20 інших, де мешкають родини військових та цивільних працівників складу, перебуває на балансі Міністерства оборони. Але там повідомили, що договори з фірмами-підрядниками на ремонти цих будинків досі не уклали.

Нині ремонти в житлових будинках роблять фірми, які зголосилися працювати за власний кошт. Держава має оплатити ремонти дещо пізніше – за два місяці. З відповіді Міноборони випливає, що наразі почерговість і нагальність виконання тих чи інших робіт ніхто не визначає. Це означає, що залучені фірми самі вирішують, якими мають бути темпи ремонтів і пріоритети.

Також через вибухи в селищі досі не відновили роботу школа і дитячий садок, тому школярі наразі навчаються в Ічні – райцентрі, який розташований за 15 км від селища Дружба, а дошкільнята перебувають вдома. Втім, у Міноборони запевнили, що всі ремонтні роботи в дитсадочку виконають до 25 грудня цього року.

Схожі руйнування є і в інших будинках Ічнянської об’єднаної територіальної громади. Наприклад, у сусідньому з Дружбою селищі Августівка через пожежі, які спричинили снаряди, згоріло вщент чотири будинки. Ще 16 осель зазнали суттєвих руйнувань, за даними місцевої влади.

Місцеві мешканці також розповіли, як будівельники їм говорять, що насамперед відновлюватимуть будинок над дорогою, той, "який бачать кореспонденти".

Навіть якщо справді він буде виглядати незабаром, мов новий, там буде тепло й комфортно, його фасад не сховає реалій, в яких не з власної вини опинилися місцеві мешканці.

Нагадаємо, вибухи з подальшою пожежею на арсеналі біля Ічні сталися 9 жовтня. Цей інцидент вже офіційно назвали диверсією. Наразі відомо, що напередодні вибухів біля військового складу бачили двох чоловіків у камуфляжі, які, ймовірно, і заклали вибухівку. У військовій прокуратурі також повідомили, що вибухівку привели у дію за допомогою мобільного телефона.

10 жовтня уряд виділив 100 млн грн на відновлення будинків, які постраждали через вибухи та пожежу на військовому арсеналі поблизу Ічні.