ЗСУ передали партію сучасних БТР-4 з новою бронею зі спецсталі

У виробництві перебувають близько 40 таких самих корпусів для БТР

СуспільствоАндрій Стець, 29 жовтня10120

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ЗСУ передали партію сучасних БТР-4 з новою бронею зі спецсталі
фото «Укроборонпрому»
Спецсталь пройшла контроль і приймання на всіх етапах виробництва

Харківське конструкторське бюро ім. Морозова, що входить до складу «Укроборонпрому», передало українській армії перші сім БТР-4, виготовлених з нової вітчизняної броні. Про це повідомили на сайті Лозівського ковальсько-механічного заводу (ЛКМЗ).

Відзначається, що спецсталь пройшла контроль і приймання на всіх етапах виробництва. За своїми характеристиками вона відповідає найвищим світовим стандартам.

Сьогодні у виробництві знаходяться близько 40 таких самих корпусів для БТР.

«Для виконання завдань, що стоять перед підприємствами «Укроборонпром» і ЛКМЗ, в 2018 році була налагоджена виробнича кооперація з виготовлення бронекомплектів і їх подальшого збирання на Заводі ім. Малишева, а також на ХКБМ і Київському бронетанковому заводі (КБТЗ). Фахівці цих підприємств нині працюють на ЛКМЗ, набуваючи досвіду для підготовки і створення виробництва корпусів на своїх заводах», - наголошується в повідомленні.

Окрім того, для залучення молодих фахівців за заявкою ЛКМЗ в Лозівському професійному ліцеї набрано групу учнів з дуальною формою навчання, яка передбачає проведення практичних занять на підприємстві.

Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» презентував реактивну систему залпового вогню «Берест». Система покликана замінити БМ-21 «Град», що стоїть на озброєнні Збройних сил України.

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