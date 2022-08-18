Ворожий винищувач з бортовим номером RF81771, ймовірно, збили у Харківській області

Українські захисники «приземлили» черговий російський літак. На цей раз ціллю став винищувач Су-30СМ, який є одним з найновіших літаків, що стоять на озброєнні в держави-терориста Росії. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, пише УНІАН.

Як повідомляється, ворожий винищувач з бортовим номером RF81771, ймовірно, збили у Харківській області. Він був одним з найновіших літаків РФ, які бомбардують область.

«Собівартість 50 млн доларів. Випущений Іркутським авіазаводом у 2018 році та переданий до 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який розташований в місті Курськ, поруч з українським кордоном. Заступник командира полку Сергій Косик був збитий в березні та знаходиться в полоні на території України», – зазначив журналіст.

Водночас воєнний кореспондент Роман Бочкала опублікував фото розкритого парашута для пілота. Ймовірно, він катапультувався. Даних про його долю немає.