ЗСУ знищили два ворожі безпілотники на Запорізькому напрямку
Також українські військові збили авіаційну ракету Х-59, а зранку ще й вертоліт
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На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59.
«Протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59», – повідомило у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.
Усі цілі були знищені на Запорізькому напрямку.
Також зранку 15 серпня командування повідомило, що у Донецькій області зенітники збили російський вертоліт Ка-52.
«На Донеччині близько 08:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ», – зазначило командування.
Повідомляється, що це вже третій Ка-52, знищений за дві доби.