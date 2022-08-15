ЗСУ знищили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10»

На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59.

«Протягом доби, 15 серпня, зенітними ракетними підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та авіаційну ракету «повітря-поверхня» Х-59», – повідомило у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Усі цілі були знищені на Запорізькому напрямку.

Також зранку 15 серпня командування повідомило, що у Донецькій області зенітники збили російський вертоліт Ка-52.

«На Донеччині близько 08:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ», – зазначило командування.

Повідомляється, що це вже третій Ка-52, знищений за дві доби.