Російський диктатор Владімір Путін вважає, що військова ескалація – це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників 20 вересня.

Видання зауважує, що російські окупанти посилили свої атаки на військові та цивільні об’єкти в Україні після зустрічі президентів РФ та США в Анкоріджі на Алясці 15 серпня. За словами співрозмовників, ці переговори переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні в російсько-українську війну.

В Анкоріджі Путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію фронту, якщо Київ погодиться вивести війська з територій Донеччини та Луганщини. Раніше він вимагав від України обмежити кількість своїх Збройних сил та відмовитися від вступу до НАТО. Україна відхилила ці умови, і Путін вважає, що це виправдовує ескалацію, заявили джерела.

Російські масовані атаки на Україну активізувались після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці. За місяць після переговорів кількість атак безпілотників та ракет зросла приблизно на 46%, наводить дані агентство Bloomberg. 16 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня Росія випустила 3500 безпілотників різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 авіабомб.

«Але зі зростанням інтенсивності авіаударів темпи російського територіального просування сповільнилися, попри зусилля щодо посилення тиску вздовж лінії фронту. Росія передислокувала 100 тис. солдатів для атаки на Покровськ, за словами Зеленського, який цього тижня оголосив, що військам України навіть вдалося відбити частину територій у Донецьку», – ідеться в повідомленні.

За словами аналітика з геоекономічних питань Bloomberg Алекса Кокчарова, літній наступ росіян не зміг забезпечити контроль над жодним із ключових міст на сході України.

Путін продовжить брати участь у будь-якому форматі переговорів із США, але робитиме те, що відповідає його інтересам, кажуть джерела.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що готовий ввести «серйозні санкції» щодо Росії за двох умов: країни НАТО повинні теж ввести обмеження та припинити купувати нафту в Росії. На його думку, НАТО також має ввести мита проти Китаю у розмірі 50-100%, які «будуть повністю скасовані після закінчення війни Росії проти України».